La 17a temporada d'«Anatomía de Grey» abordarà la pandèmia del coronavirus

La dissetena temporada d' Anatomía de Grey abordarà la crisi del coronavirus i estarà dedicada als treballadors essencials, en especial al sector sanitari que ha lluitat en primera línia contra la pandèmia. «Tots tenim herois. La gent que aspirem ser. Els que lluiten. Els que ens ajuden a sobreviure», es pot escoltar a l'avanç que la cadena ABC ha fet públic. L'actriu Ellen Pompeo, per la seva banda, ha compartit recentment a Instagram una fotografia del rodatge, caracteritzada com Meredith Grey, lamentant que «des que van començar a gravar han mort 7.000 sanitaris per covid».