«Mood Z», un nou espai de continguts digitals creat per i per als joves

TV3 estrena avui Mood Z, un nou format de continguts d'interès per als joves, difós exclusivament per plataformes i xarxes socials. Aquests continguts estan creats i són explicats per ells mateixos i es publiquen a través dels canals que més utilitzen, segons ha informat la cadena pública en un comunicat. Marina Vallejo, Xènia Casado, Aleix Manzano i Gerry Querol acostaran l'entreteniment, l'actualitat i la cultura als més joves amb una oferta de continguts que s'articularà a través de píndoles de vídeo, a Instagram, Twitter i TikTok, i un vídeo amb la història principal del dia, publicat a YouTube. El programa també tindrà un consultori setmanal en directe.