Atresmedia prepara una sèrie sobre la 'ruta del bakalao'

Més de tres dècades després del seu inici, a final dels anys vuitanta, el fenomen conegut com la ruta del bakalao tindrà una sèrie. El grup Atresmedia i la productora Caballo Films, propietat del cineasta Rodrigo Sorogoyen, s'han unit per dur a la petita pantalla aquell fenomen que, fins a mitjan noranta, va portar milers de joves de tot Espanya a recórrer cada cap de setmana una sèrie de discoteques situades principalment a la zona de València per assistir a sessions de diversos discjòqueis del moment, com Chimo Bayo. Segons informa el portal Variety, la sèrie té per títol provisional La ruta i es troba encara en una fase molt incial de preproducció.

La ficció oferirà un retrat de les vivències personals d'un grup de joves que intenten trobar el seu lloc al món enmig del fenomen de clubs de l'època. Creada per Borja Soler, que també exercirà de codirector, la sèrie tindrà Eduardo Villanueva com a productor. Tots dos, juntament amb Alberto del Campo i el mateix Sorogoyen, van fundar el 2010 Caballo Films, companyia que ha produït els principals treballs d'aquest últim, incloent-hi la sèrie Antidisturbios, que el 16 d'octubre veurà llum a Movistar +.

El projecte es proposa retratar la generació que omplia clubs i discoteques com ara Barraca, Spook Factory i Chocolate, i altres aspectes com per exemple l'arribada de les drogues recreatives a l'Estal espanyol.