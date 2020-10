Susan Sarandon protagonitzarà «Red Bird Lane», la nova sèrie d'HBO Max

L'actriu Susan Sarandon serà la protagonista de Red bird lane, un nou drama psicològic que prepara HBO per a la seva plataforma HBO Max, segons ha informat el portal Deadline. Escrita per Sara Gran, la ficció seguirà vuit desconeguts que arriben a una casa aïllada i que ben aviat comprovaran que algú els vigila. Sarandon hi interpretarà el paper de la Catherine, l'amfitriona de la casa, una dona brillant i magnètica però també assassina. Kiersey Clemons, Isidora Goreshter, Fiona Dourif, Danny Huston, Ash Santos, Dizzie Harris i Tara Lynne Barr compleraran l'elenc protagonista.