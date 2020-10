Dos restaurants de Manresa i dos d'Igualada s'enfronten al concurs «Joc de Cartes»

La furgoneta del concurs de TV3 Joc de cartes es trasllada avui, 22.45 h, a la Catalunya Central, on Marc Ribas busca el millor restaurant de cuina tradicional catalana. Ho farà en dues capitals de comarca: a Manresa, del Bages, i a Igualada, de l'Anoia. Un duel territorial en què participaran quatre restauradors amb moltes ganes de jugar i, sobretot, de guanyar.

El primer restaurant que visitarà el programa de TV3 és l'emblemàtic Golden de Manresa, on el seu propietari, Rafa Carmona, mostrarà les arts culinàries d'un restaurant de polígon. També passarà pel programa un altre restaurant de Manresa, el Cau de l'Ateneu, un local que tot just s'acaba d'inaugurar i que és situat a l'antic ateneu de la ciutat. Un restaurant tan espectacular com la seva cap de cuina, Xaro López.

A la ciuta d'Igualada els espectadors coneixeran Anna Guarro i el seu restaurant, l'Escorxador, un projecte professional i de vida que comparteix amb la seva parella. I, per acabar, Carles Rodríguez, xef i propietari de l'Exquisit, es proposarà sorprendre els seus contrincants amb els seus plats de 100% cuina del xup-xup.

Els restauradors hauran de valorar, com sempre, l'espai, la cuina, el menjar, el servei, el preu i, en aquest cas, el millor local de cuina tradicional.

Qui obtindrà el premi de 5.000 euros? Ho sabrem avui 14 d'octubre, a partir de les 22.45 h a TV3.