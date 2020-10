TVE cancel·la el programa «La pr1mera pregunta» després de tres emissions

Televisió Espanyola ha decidit cancel·lar La pr1mera pregunta després de només tres emissions, segons informava ahir el portal Vertele. La que era la gran aposta per recuperar audiència les nits de dissabte no ha aconseguit en tot just tres setmanes fer-se un lloc a la graella, havent de competir amb espais molt consolidats com La Sexta Noche de La Sexta. Amb Lluís Guilera al capdavant, el magazín es va estrenar el dissabte 26 de setembre amb la polèmica entrevista al tenor Plácido Domingo i amb una quota de pantalla del 5,5%. Una setmana després, la xifra va baixar al 4,4% i va tornar a baixar dissabte passat, l'última emissió, que va registrar el 4,1%.