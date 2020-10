Mor als 77 anys l'actriu Conchata Farrell, la Berta de «Dos hombres y medio»

L'actriu Conchata Ferrell, coneguda per interpretar el personatge de Berta a la sèrie Dos hombres y medio, ha mort als 77 anys. A banda de formar part de l'elenc de la comèdia protagonitzada per Charlie Sheen, Ferrell també va tenir destacats papers en pel·lícules com Network, un mundo implacable, Mystic Pizza, Amor a quemarropa, Erin Brockovich i Eduardo Manostijeras. A la comèdia de la CBS, emesa entre 2003 i 2015, l'actriu va intervenir en un total de 211 capítols, la qual cosa li va valer dues nominacions als premis Emmy en 2005 i 2007.