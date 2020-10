L'actor Ivan Labanda anuncia que abandona el programa «Polònia»

Set anys després de formar part de l'equip de Polònia, l'actor Ivan Labanda va anunciar ahir que abandona el programa satíric de TV3 per emprendre nous projectes professionals. «Avui dic adeu al Polònia. Començo una nova etapa professional amb ganes d'encarar nous reptes. Han estat uns anys preciosos en què he format part d'un equip meravellós i inoblidable. Gràcies per fer-me un forat a la família!», va escriure l'actor, que al llarg d'aquests anys ha interpretat fins a 65 personatges, entre els quals Miquel Iceta, Felipe González, Oriol Junqueras, Boi Ruiz, Gabriel Rufián i, més recentment, el de l'expresident català Quim Torra.