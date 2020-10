Els premis Ondas reben més de 490 candidatures, el seu rècord absolut

Els premis Ondas han batut aquest any el rècord de participació en superar les 490 candidatures procedents de 20 països de tot el món. Segons va informar ahir la cadena SER, organitzadora dels premis, entre les inscripcions rebudes per a la 67a edició destaca la categoria Nacional de Ràdio amb el rècord de candidatures, així com el premi de Millor Podcast o programa d'emissió digital en el cinquè aniversari de la seva creació. També s'estableix un nou rècord d'inscripcions en la categoria Nacional de Televisió, que en aquesta edició, com a novetat, distingeix els diferents gèneres de les sèries espanyoles que fins ara es concentraven en un sol premi: Millor sèrie de comèdia i Millor sèrie drama, i incorpora un nou premi: Millor documental o sèrie documental.

Els noms dels guardonats es coneixeran el pròxim 28 d'octubre a través de la ràdio al programa La Ventana de la Cadena SER. Enguany, per primera vegada i davant la situació sanitària, el jurat que ha de decidir els premiats es reunirà de forma virtual.