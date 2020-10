Barcelona, un referent europeu de la cocaïna, avui al «30 minuts»

Aquesta nit, a les 22.05 h, el programa 30 minuts de TV3 estrena la producció associada Barcelona, vides en blanc, un reportatge que s'endinsa en el món del tràfic i el consum de cocaïna a Barcelona per descobrir per què la capital catalana és la ciutat d'Europa on més es consumeix aquesta droga.

Un estudi de l'Observatori Europeu de les Drogues ha analitzat al llarg de deu anys les aigües residuals que generen 120 ciutats d'Europa per mesurar el consum de substàncies prohibides.

Amb aquesta metodologia, es conclou que Barcelona és la ciutat del continent on es consumeix més cocaïna.