Els professionals de Catalunya Ràdio condemnen l'editorial de Rosel contra Mitjà

El Consell Professional de Catalunya Ràdio va emetre ahir un comunicat condemnant l'editorial que divendres va pronunciar la presentadora d' El matí de Catalunya Ràdio, Laura Rosel, contra les paraules del metge Oriol Mitjà, de l'Hospital Germans Trias. Els treballadors consideren que la crítica de la periodista va ser inadequada i recorden que la funció dels mitjans públics «no és defensar la gestió del Govern per sobre de tot, sinó escodrinyar-la».

«Els serveis públics han de ser realment independents i mostrar respecte per l'opinió de tothom, fiables, objectius i plurals», reclamen, i afegeixen que així ho estableix l'article 52 de l'Estatut d'Autonomia, que defensa el pluralisme polític als mitjans públics. En aquest sentit, consideren que Rosel i tot els professionals de la casa s'haurien de guiar per donar «informació veraç i lliure d'imposicions polítiques». «Si un professional critica l'acció de Govern, hem de respectar la seva opinió», remarquen.



«Ara no toca», segons Rosel

La presentadora d'El Matí de Catalunya Ràdio, Laura Rosel, va criticar divendres passat l'infectòleg Oriol Mitjà per les seves crítiques al Govern i a la consellera de Salut, Alba Vergés, a qui el científic va titllar d'«incompetent».

«El que no ajuda gens, però gens, a l'estat d'ànim ni a la confiança en el sistema són intervencions com les de l'Oriol Mitjà acusant el Govern d'incompetent i de tenir un lideratge fracassat», va dir Rosel en el seu editorial.

En declaracions dijous a Planta baixa de TV3 i a Catalunya migdia de Catalunya Ràdio, Mitjà havia assegurat que a Vergés «li falten coneixements en medicina i en salut pública, i li falta humilitat per escoltar els experts que en saben», i també va afirmar que «centenars de morts es podien haver evitat si no hagués estat per les polítiques governamentals fluixes».

Les declaracions no van agradar gaire a la presentadora, que es va afanyar a defensar el Govern català i va dedicar tot un editorial a criticar el científic. Rosel va acabar la seva intervenció dedicant aquestes paraules a Mitjà: «Prou desconcertant és tot plegat per haver d'escoltar ara un dels metges de la pandèmia carregant-se la confiança en el Govern, sigui del color que sigui, sigui veritat o no. Ara això no tocava». És a dir, deixant clar que tant és que el que digués Oriol Mitjà fos veritat o no: simplement, no ho havia de dir.

Mitjà no va quedar callat, i a les xarxes socials va publicar un tuit insinuant que Rosel ni tan sols pensa el que diu per antena, sinó que es limita a repetir el que li manen que repeteixi: «M'atreveixo a dir que això no ho has escrit tu», va escriure Mitjà. Ara, els professionals de la ràdio catalana carreguen tambe contra Rosel.