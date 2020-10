El creador de la sèrie «The Mandalorian» no descarta fer el salt a la pantalla gran

Pocs dies abans de l'estrena de la seva segona temporada, fixada per al 30 d'octubre a Disney +, els rumors sobre el futur de The Mandalorian segueixen circulant per les xarxes socials. Un d'ells l'ha mig confirmat el creador de la sèrie, Jon Favreau, qui no descarta que aviat puguem veure les aventures del personatge sorgit de l'univers Star Wars a la pantalla gran. «Coses que abans només podies veure al cinema, ara les veus en streaming, i penso que podria passar al revés també», ha suggerit Favreau a la revista Variety. El creador de la sèrie diu que, si bé no hi ha pressa, «estem oberts a això i emocionats per veure on ens du aquesta història».