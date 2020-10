Catalunya Ràdio estrena el seu primer programa de temàtica LGTBIQ+

Catalunya Ràdio estrena avui, a partir de les 19 h, el primer programa de temàtica LGTBIQ+ de l'emissora. El nou espai porta per títol Ja m'entens i el presenta i dirigeix el periodista David Àvila.

Amb aquesta proposta es vol donar veu a un col·lectiu «molt desconegut» per gran part de la gent, així doncs es vol mostrar «la seva realitat» d'una manera «divulgativa, pedagògica, entretinguda i amb rigor». D'aquesta manera cada capítol serà temàtic i reflectirà els aspectes més representatius d'un tema en concret. Alguns dels temes que es posaran sobre la taula són l'educació LGTBIQ+ a les aules, com ha ajudat la ficció a acostar el col·lectiu a la societat, la sida i les relacions sexoafectives en temps de covid, entre d'altres.

El programa tindrà diferents seccions, a càrrec d'especialistes, com la del divulgador Leopold Estapé, que es dirà Història del pecat i que descobrirà aspectes com qui eren els primers transformistes de Barcelona durant la postguerra, o com va néixer els actes reivindicatius de l'Orgull.