CBS All Access renova «Star Trek: Discovery» per a una quarta temporada

La plataforma CBS All Access ha confirmat la renovació, per a una quarta temporada, de la sèrie Star Trek: Discovery. L'anunci es produeix poc després que arribessin els capítols de la tercera temporada, disponibles des del 15 d'octubre, segons Variety. De moment, encara no s'han concretat detalls sobre aquesta nova tanda d'episodis, que podria estrenar-se en algun moment de l'any vinent i que donarà continuïtat a l'univers Star Trek. Creada per Bryan Fuller i Alex Kurtzman, la sèrie es va estrenar a la plataforma el setembre del 2017.