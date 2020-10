«Sense ficció» recorda el final de la Segona Guerra Mundial

El 2 de setembre del 1945 es posava fi a la Segona Guerra Mundial, una efemèride de la qual enguany s'ha commemorat el 75è aniversari. El programa Sense ficció de TV3 se suma a la celebració de l'aniversari amb l'emissió, aquesta nit a les 22.05 h, de dos documentals que aborden dos aspectes diferents d'aquella guerra que va deixar entre 50 i 60 milions de víctimes mortals arreu del planeta i va canviar profundament les relacions geopolítiques que fins llavors havien estat vigents.

El primer documental és 1944: Cal bombardejar Auschwitz? L'abril del 1944 els presoners jueus Rudolph Vrba i Alfred Wetzler van poder fugir del camp d'Auschwitz. Van descriure amb detall forense l'assassinat massiu dels jueus europeus a les cambres de gas i l'abast real del programa d'extermini nazi. Un testimoni que va col·locar els aliats davant d'un dels més grans dilemes morals del segle XX: s'havia de bombardejar Auschwitz?

Tot seguit, s'emetrà Un mal radical, un documental que descobreix el pensament dels membres dels esquadrons de la mort, que van matar uns dos milions de civils jueus a l'Europa de l'Est, disparant-los a sang freda, a partir del que van escriure a les seves cartes i diaris. La producció es planteja així per què aquells individus no es van negar a executar les terribles ordres que rebien?