Netflix cancel·la «Away», el drama espacial protagonitzat per Hilary Swank

Netflix ha decidit posar fi a les aventures espacials de Hilary Swank. La plataforma en streaming ha fet oficial la cancel·lació de la sèrie Away tan sols després d'una temporada. La notícia arriba tot just sis setmanes després de la seva estrena, el 4 de setembre. Creada per Andrew Hinderaker i Jessica Goldberg, el drama espacial protagonitzat per la guanyadora de dos premis Oscar per Boys Don't Cry i Million Dollar Baby, narrava les històries d'un grup d'astronautes obligats a deixar la seva vida en segon pla per embarcar-se en una missió a l'espai.