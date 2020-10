Disney + emetrà la temporada 31 de la sèrie «Los Simpson»

Homer, Marge, Bart, Lisa i Maggie, els cinc integrants de la veterana família Simpson, tornaran a viure noves aventures aviat. La 31a temporada de la sèrie d'animació Los Simpson es podrà veure íntegrament i de forma exclusiva, a partir del 27 de novembre, a través de Disney +.

La sèrie més longeva de la història de la televisió estrenarà dos nous episodis cada divendres a partir d'aquesta data, segons ha confirmat la companyia nord-americana en un comunicat. El seu llançament a Espanya tindrà lloc, així, just dos mesos després d'haver-se'n iniciat l'emissió als Estats Units.

Aquesta serà la primera temporada que arribarà abans a la plataforma en streaming que al grup Atresmedia, que en té els drets d'emissió en obert a Espanya i la segueix oferint. Els nous lliuraments també es podran veure en obert a través d'Antena 3, tot i que per ara no s'ha concretat una data per a la seva emissió.

Pel que fa a la nova temporada de la històrica sèrie, que constarà d'un total de 22 capítols, les trames tornaran a incloure un repartiment estel·lar d'actors convidats, entre els quals destaquen Billy Porter, John Mulaney, Jason Momoa, Kevin Smith, Joey King, Lilly Singh, Cate Blanchett, Chrissy Teigen i Jim Parsons, així com també actuacions musicals de John Legend i Weezer.