Netflix prepara una sèrie documental sobre els atemptats del 17-A

La plataforma Netflix va anunciar ahir que oferirà aquest 2020 un documental sobre els atemptats a la Rambla de Barcelona i a Cambrils el 17 d'agost del 2017. Es titularà 800 metros, en referència a la distància que separa la plaça de Catalunya del mosaic de Joan Miró i que una furgoneta va recór-rer atropellant els vianants. La plataforma està desenvolupant la minisèrie de tres episodis amb Bambú Producciones. Tindrà la producció executiva de Ramón Campos i la direcció d'Elías León ( El caso Alcàsser), que treballaran de nou junts com a guionistes. A més, hi haurà un comitè de redacció integrat per periodistes com la figuerenca Anna Teixidor, autora del llibre Los silencios del 17-A, Nacho Carretero i Jesús Garcia.

La plataforma en streaming va anunciar també ahir la pel·lícula La bestia, la història d'una família que viu aïllada de la resta de la societat; Odio, un llarg monòleg creat per l'actor i còmic malagueny Dani Rovira; i El tiempo que te doy, una sèrie creada i dirigida per Nadia de Santiago, Inés Pintor i Pablo Fernández.