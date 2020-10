La plataforma de sèries per a mòbils Quibi anuncia el seu tancament

Poc més de sis mesos després del seu llançament, el 6 d'abril passat, la plataforma Quibi ha tancat. El servei en streaming, especialitzat a oferir sèries curtes adaptades per al visionat en dispositius mòbils, no ha aconseguit fer-se un lloc dins un mercat cada vegada més disputat. L'escàs nombre d'usuaris i la falta de descàrregues han estat les dues principals causes d'aquest final precipitat. La companyia nord-americana ha anunciat que, malgrat el tancament, estan negociant la venda a altres plataformes dels continguts que ja tenien produïts.