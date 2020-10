Antena 3 anuncia el retorn de «Tu cara me suena 8»

El retorn de 'Tu cara me suena' està cada vegada més a prop. Antena 3 ja ha començat a promocionar la recta final de la vuitena edició del concurs que presenta Manel Fuentes i en el qual Chenoa, Àngel Llàcer, Carlos Latre i Lolita Flores exerceixen com a jurat.



"Hem hagut d'esperar una mica, però per fi arriba la recta final de l'edició més espectacular de 'Tu cara me suena'", diu l'anunci llançat per la principal cadena d'Atresmedia, que manté la incògnita sobre la data exacta del retorn del talent però assegura que serà "molt aviat".





Hemos tenido que esperar un poco pero por fin llega la recta final de ¡la edición más espectacular de #TuCaraMeSuena! ?? ??



Tu cara me suena, la recta final, muy pronto en Antena 3 ?? ?

https://t.co/ex4QKiyESX pic.twitter.com/X7SaGROMBw — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) October 23, 2020

I és que els enregistraments del programa més reeixit d'Atresmedia es van veure interromputs després que el Govern decretés l'estat d'alarma el mes de març passat, per la qual cosa la seva emissió va quedar en l'aire sense haver-se conclòs la vuitena temporada. Però l'aturada acabarà molt aviat, segons informa el portal Yotele.La cadena d'Atresmedia i la productora Gestmusic reprendran dimarts que veel rodatge de 'Tu cara me suena' amb l'objectiu d'emetre la seva recta final abans que acabi l'any.