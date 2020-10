Els videoclips tornen al canal 33 amb el nou programa «Clipping»

Anys després del final de mítics programes com Sputnik, el canal 33 torna a obrir des d'avui una finestra dedicada al món del videoclip. Es tracta de Clipping, un programa que oferirà, cada dissabte a partir de les 22.20 h, una àmplia selecció de clips de qualitat per mostrar l'actualitat de la creació musical i audiovisual catalana. El nou espai, amb realització i muntatge musical de l'artista multimèdia barcelonina Mar Orfila, donarà cabuda als artistes i realitzadors per abordar una producció anual de més d'un miler de videoclips en català. Clipping és una producció de TV3 amb la col·laboració del Grup Enderrock i amb el suport de la conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Clipping inclourà seccions com Fabricants de clips, presentada per un realitzador o realitzadora que explicarà les seves creacions. En el primer programa, serà Lyona qui descriurà la seva carrera de realitzadora, en què ha dirigit clips de grups com Love of Lesbian i Mürfila. L'espai El clip de la setmana destacarà un videoclip introduït pel mateix artista, i avui acollirà Ferran Palau, que presentarà el seu nou clip.

A la secció El clipping de?, un personatge mediàtic escollirà el seu videoclip preferit: en aquest programa, l'escriptor Màrius Serra recomanarà un clip històric d'Els Amics de les Arts.