Xantal Llavina estrena«Revolució obert», un nou podcast de debat a Catalunya Ràdio

L'equip del programa de Catalunya Ràdio Revolució 4.0 posa en marxa avui un nou espai de debat, de preguntes i respostes anomenat Revolució oberta. Segons indica l'emissora pública, serà «una mena d'àgora, gravada a l'estudi d'iCat amb àudio i vídeo, en què persones rellevants i experts analitzaran cap on ens porta aquesta nova normalitat». D'aquesta manera, l'espai conduït per Xantal Llavina buscarà respostes a preguntes com quina serà l'educació del futur amb la pandèmia o com es pot conviure amb l'assetjament sexual a la feina.