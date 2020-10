Paramount treballa en una sèrie basada en la clàssica «Flashdance»

La mítica pel·lícula Flashdance, protagonitzada per Jennifer Beals i que es va convertir en un dels grans èxits de la dècada dels vuitanta, tindrà ben aviat una nova versió, que situarà la trama en l'actualitat, i en format sèrie. Segons informa el portal The Hollywood Reporter, Paramount, que es prepara per llançar l'any vinent la seva plataforma en streaming, ha donat llum verd al projecte, que tindrà com a protagonista una actriu afroamericana. Tracy McMillan s'encarregarà del guió d'aquest drama romàntic que es troba actualment en fase de desenvolupament, i Angela Robinson serà la productora executiva.

Dirigida per Adrian Lyne ( Nueve semanas y media) i estrenada l'any 1983, Flashdance narrava la història d'una jove que treballava durant el dia en una fàbrica mentre que a la nit somiava a esdevenir una ballarina d'èxit. El film, guardonat amb un premi Oscar a la millor música original, va fer saltar a la fama la seva actriu protagonista, una Jennifer Beals que va acabar convertida en una estrella mundial. La cinta, que també tenia Michael Nouri en el paper de Nick Hurley, propietari del cabaret en el qual la jove Alexandra intentava obrir-se camí en el món del ball, també va aconseguir bona part del seu èxit gràcies al tema principal, un Flashdance... What a Feeling interpretat per Irene Cara.