Apple TV estrenarà el mes de gener els nous episodis de la sèrie «Servant»

Apple TV ha fixat data per a l'estrena de la segona temporada de Servant, la sèrie de terror psicològic que va aconseguir un notable èxit en la seva estrena. La ficció produïda i dirigida per M. Night Shyamalan arribarà a la plataforma el 15 de gener. Dirigida per Tony Basgallop, la primera temporada de la sèrie explicava la història d'un matrimoni de Filadèlfia que, després de patir una tragèdia, comprova com la seva relació cada dia està més tensa. En aquest context, la parella serà víctima d'una misteriosa força del més enllà que s'instal·la a casa seva.