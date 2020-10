Héctor Lozano prepara una nova sèrie, allunyada de l'univers de «Merlí»

Héctor Lozano, el creador de la reeixida Merlí i del seu spin-off, Merlí: Sapere Aude, ja treballa en un nou projecte de ficció per a la televisió. Segons ha explicat el mateix Lozano, en declaracions al portal Formula TV, es tracta d'un drama produït per Pedro Uriol, de la productora Morena Films, i Viacom International Studios, amb el qual tant les productores com el creador es mostren molt il·lusionats. «Creiem que pot funcionar i jo n'estic gaudint molt», assegura Lozano, que, tot i no poder avançar la trama de la nova ficció, sí que adverteix que estarà molt allunyada de l'univers de Merlí.

La nova sèrie té previst arrencar el rodatge el 2021, però encara es desconeix quan veurà la llum ni a quina cadena o plataforma s'estrenarà. Segons les declaracions realitzades a l'esmentat portal, l'equip té intenció que els enregistraments iniciïn aviat i així avançar en aquest projecte «prometedor», en paraules del seu creador, que espera que tingui tan bona acollida com la sèrie protagonitzada per Francesc Orella i Carlos Cuevas, entre d'altres.