Els Javis treballen en una segona temporada de la sèrie «Veneno»

Un dels grans èxits de la ficció espanyola d'aquest any, la sèrie Veneno, tindrà segona temporada. Així ho van confirmar aquest diumenge -coincidint amb el vuitè i últim episodi de la primera temporada- Javier Ambrossi i Javier Calvo, creadors d'aquest biòpic que repassa la vida de Cristina Ortiz Rodríguez. En declaracions fetes als informatius d'Antena 3, Javier Calvo va explicar que «ens hem enamorat bojament de la història perquè té tots els ingredients que ens enamoren d'un bon relat». Calvo va confessar que «hi ha tantes històries al voltant de la Cristina per explicar i per explorar, que la sèrie se'ns ha fet curta i ens hem posat a treballar».

«Des del principi vam veure clarament que la història havia de transcendir el relat, que havia de ser una cosa útil i que posés llum a un tema que sembla que la gent coneix», va aclarir de la seva banda Ambrossi, davant el focus que la producció posa sobre el col·lectiu trans, sovint poc tractat pels mitjans de comunicació.

No obstant això, els creadors de la sèrie no van voler donar més detalls sobre aquests nous episodis, avui en dia encara en una fase molt inicial. Tot i això, sí que van aclarir que tractaran històries paral·leles que no han pogut explicar en aquest primera temporada, que es fixa essencialment en la vida de l'artista, des dels seus inicis fins a la seva mort.