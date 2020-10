Banderas i Casado, decidits a reinventar el gènere de l'entrevista

En temps de crisi toca reinventar-se, i així ho ha fet Antonio Banderas. Mentre ultima els detalls del seu pròxim musical, Teatro Soho Televisión, la nova productora televisiva creada amb la periodista María Casado, obre la porta a nous projectes i mercats. El primer d'arribar serà Escena en blanco y negro, un espai d'entrevistes i actuacions musicals amb què l'actor malagueny aterra a Amazon Prime Video i per on desfilaran artistes de primer nivell com Vanesa Martín, David Bisbal, Pablo Alborán, Pasión Vega, Rozalén i Pablo López.

La producció, que s'estrenarà en el servei a final d'any, constarà de set episodis que seran dirigits i presentats pel mateix Banderas, i inclourà, a més, la participació de Casado com a entrevistadora.

«Estem creant un espai televisiu a la recerca de l'excel·lència», destaca l'actor malagueny. «Enmig d'una de les situacions més dramàtiques que ha viscut la humanitat en els últims temps, nosaltres busquem la veritat artística». Una tasca titànica, ja que el món de la cultura, i especialment les arts escèniques, ha tingut molt difícil refugiar-se en altres espais, com sí que ha pogut fer, en canvi, el cine amb les diverses plataformes digitals.

Actuacions innovadores

L'objectiu del programa, expliquen, serà repassar la trajectòria dels convidats i l'impacte que el seu treball ha tingut en cada moment. A més, avancen des de la productora, s'inclouran «actuacions memorables». Així, cada artista, a més del seu repertori, escollirà una cançó d'un altre artista que hagi marcat d'alguna forma la seva vida per interpretar-la en el programa. Moltes de les actuacions estaran acompanyades per l'Orquestra Simfònica de Màlaga, dirigida per Arturo Díez Boscovich. «És el projecte televisiu més bonic en el qual he treballat mai», remarca Casado.

Des de Soho Televisión expliquen que Escena en blanco y negro busca tornar a la música i als seus intèrprets «una finestra a l'art i a la música en estat pur, pròxima i directa». El programa, en format de blanc i negre, trenca a més amb l'estètica habitual d'entrevistes, per donar més importància a l'ambient en el qual es desenvolupa, el teatre Soho de Màlaga. Així mateix, Antonio Banderas serà l'encarregat d'obrir els episodis amb un monòleg sobre l'essencialitat de les arts, la música o el teatre, i tancar-los amb un epíleg, a tall de retrat, sobre cadascun dels artistes que hi hauran participat.