Netflix adaptarà en una sèrie el popular videojoc «Assassin's Creed»

El popular videojoc Assassin's Creed tindrà ben aviat una versió en format sèrie. Netflix ha anunciat l'inici de la producció basada en el joc creat per l'empresa Ubisoft, en una versió d'acció real. La sèrie basada en el joc, que el 2016 ja va arribar a la pantalla gran en una pel·lícula protagonitzada per l'actor Michael Fassbender, va ser anunciada ahir a través del perfil de Twitter de la plataforma en streaming. Jason Altman i Danielle Kreinik, responsables del departament televisiu d'Ubisoft, exerciran de productors executius del projecte, sobre el qual no s'han facilitat més detalls però que és previst que arribi l'any vinent.