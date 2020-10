«Masterchef», Aute, Sabina, Fernando Ónega i «Patria», Premis Ondas 2020

Els cantautors Joaquín Sabina i el desaparegut Luis Eduardo Aute, els periodistes Fernando Ónega i Mavi Doñate, el programa de cuina Masterchef i la sèrie Patria destaquen entre els guanyadors dels 67 Premis Ondas, fets públics ahir a Barcelona.

ex aequo, Carrusel Deportivo (Ser) i Tiempo de Juego (COPE), millor programa; Radio Vital (idea radiofònica); els Serveis Informatius de la Ser (programació especial, XRey (Spotify), millor podcast, programa, webràdio o plataforma digital; i Anda ya (Los40), Ondas especial del jurat. En televisió, guardons a Masterchef (RTVE); Telediario 2: Especial Vuelta al Cole (TVE); el desaparegut Michael Robinson i Mavi Doñate, cor-responsal de TVE. En ficció, Ondas a les sèries Mira lo que has hecho, de Movistar+ (comèdia) i Patria, d'HBO (dramàtica); Enric Auquer, per la interpretació a Vida Perfecta, de Movistar+, i les actrius de Veneno (Atresmedia), Daniela Santiago, Isabel Torres i Jedet. En música, reconeixement a Sabina, menció al desaparegut Aute i En Alerta Roja #HacemosEventos, com a fenomen musical.