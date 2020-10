La 1 de Televisió Espanyola renova el concurs «El cazador» per a una quarta edició

Televisió Espanyola seguirà apostant per El cazador. El concurs presentat per Ion Aramendi gravarà una quarta temporada, segons ha confirmat la cadena pública a través de les seves xarxes socials. Estrenat el mes de febrer passat, el format, que s'emet cada tarda de dilluns a divendres a La 1, proposa a un grup de quatre concursants posar a prova els seus coneixements de cultura general enfrontant-se a un expert en concursos televisius. Per a això hauran de donar el màxim nombre de respostes sense ser superats (o caçats) per l'expert.