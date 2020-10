Movistar estrena la minisèrie britànica «Muerte en Salisbury»

El canal SeriesManía de la plataforma Movistar + estrena avui Muerte en Salisbury, una minisèrie britànica de quatre episodis basada en un dramàtic episodi de la història recent del Regne Unit: la cadena d'enverinaments del 2018 amb novitxok , un verí d'origen soviètic. Més enllà dels titulars, la investigació i les conjectures polítiques, la producció es fixa en l'heroisme d'una població innocent que es va mobilitzar davant d'una crisi per a la qual ningú els havia preparat. Cada divendres es podrà veure un nou episodi de la sèrie, que també es trobarà en el servei sota demanda de la plataforma.

Protagonitzada per Anne-Marie Duff ( La materia oscura, Sex Education), Rafe Spall ( La guerra de los mundos, La vida de Pi) i MyAnna Buring ( The Witcher), aquesta minisèrie britànica recrea els fets basant-se en els testimonis de les víctimes afectades. Segons Adam Patterson i Declan Lawn, guionistes i productors executius, «l'angle de l'espionatge internacional ja havia estat explotat àmpliament en la premsa, així que, atesa la informació tan limitada que teníem al nostre abast, per a nosaltres el drama humà real era com persones normals i corrents van bregar amb aquesta crisi».

Muerte en Salisbury és una producció de la cadena BBC i Dancing Ledge Productions produïda per Karen Lewis, Laurence Bowen i Chris Carey i dirigida per Saul Dibb ( La duquesa, Bullet Boy).