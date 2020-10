«Frozen 2» i «Espies disfressats» arriben en català a Disney +

La pel·lícula Espies disfressats i la segona entrega de Frozen són les primeres que la plataforma en streaming Disney + ofereix en català. La companyia incorpora l'idioma amb dos títols emblemàtics estrenats als cinemes al final del 2019, doblades al català amb el suport de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Segons va informar ahir el departament de Cultura, la companyia treballa per incorporar més títols en català. En una primera etapa, la versió en català està disponible a la secció Extres de la pel·lícula, ja que és l'opció més ràpida d'implementar tecnològicament.

Espies disfressats és una comèdia animada d'aventures ambientada en el món de l'espionatge internacional, dirigida per Troy Quane i Nick Bruno. D'altra banda, Frozen 2 és la segona part de la clàssica Frozen, guanyadora d'un premi Oscar l'any 2013 i actualment la pel·lícula amb més recaptació de taquilla de la història.

Malgrat l'arribada dels primers dos títols en català al servei de Disney, Plataforma per la Llengua va fer públic ahir un comunicat en el qual els considera «insuficients», atès que «arriben set mesos tard» i «continuen discriminant la llengua», perquè no apareixen al menú lingüístic. Plataforma per la Llengua va liderar la campanya de pressió a Disney+ perquè comencés a incorporar el català.