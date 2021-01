Aitana mostra la seva mala relació amb les matemàtiques a First Dates: «Si soc famosa, el meu mànager em portarà els comptes»

El restaurant de 'First Dates' rep diàriament comensals que no tenen cap objecció per mostrar la seva opinió sobre diversos temes. Aquest és el cas d'Aitana, una estudiant d'art dramàtic de Gandia (València), que va deixar clara la seva mala relació amb les matemàtiques en el transcurs de la seva cita amb Daniel, un 'dj' de 23 anys també valencià: «Si em faig famosa, tindré un mànager. Per a què vull fer comptes?».





Aitana podría encontrar el amor en el día de su cumpleaños y Dani podría ser el regalo perfecto para un día como hoy ? #FirstDates8E https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/DfWYh6bcTm — First dates (@firstdates_tv) January 8, 2021

«No vaig acabar l'ESO perquè em motivaven altres coses. És que l'ensenyament... Estic tocant un tema molt gros. No m'acaba (de convèncer) com ho fan. T'ensenyen massa coses per al que faràs», va assegurar Daniel. «», va contestar Aitana.Deixant aquest instant a part, tots dos van gaudir d'un sopar bastant agradable en la qual Aitana va complir amb les seves promeses, ja que. "M'ha semblat alguna cosa que a mi no se m'ocorreria, però, vaja, té el seu aquell", va assegurar Daniel, afegint: "Crec que se'm va la pinça, però és que a ella se li va una mica més".Les discrepàncies van arribar quan van començar a jugar a 'El rasca' i els va tocar parlar sobre postures en el llit durant el tram final de la vetllada. "És que posar-se a dalt... Faig una força amb els braços", va assegurar Daniel., li va contestar Aitana, afegint en un total a càmera: "A mi m'agrada que els nois dominin. Si ho haig de fer tot, doncs no".Finalment, malgrat el bon rotllo que van tenir al llarg del sopar, tots dos van tenir una opinió diferent en 'La decisió final'.: "Em sembles un noi superdivertit i m'encanta el teu caràcter, però no ets el meu prototip de noi".