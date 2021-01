Odilio fa esclatar la seva cita a First Dates pel seu comentari: «Vaig demanar que no tingués gens de ploma»

Alguns comensals del restaurant de 'First Dates' posen controvertides condicions a l'hora de tenir les seves respectives cites. Aquest és el cas de l'Odilio, un perruquer de 47 anys, que va fer enfadar a José María després de revelar-li quins requisits ha de complir la seva parella ideal al llarg de la seva cita: «Una de les coses que li vaig demanar al programa va ser que la persona amb qui m'aparellessin no tingués gens de ploma, ho odio».



«Soc activista LGTBI, treballo en l'orgull... no soc plumòfob. Una persona homosexual que sigui així: A què estem jugant? Tirarem pedres contra la nostra pròpia teulada? Em sembla lleig, horrible», va reaccionar José María en un total a càmera després d'escoltar les paraules de l'Odilio mentre estaven sopant.





José María no concibe el rechazo a la pluma dentro del propio colectivo ? #StopPlumofobia #FirstDates18E https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/mwk3sZJKbQ — First dates (@firstdates_tv) January 18, 2021

Lluny que les aigües es tranquil·litzessin, l'Odilio va assegurar que no veia compartint la seva vida amb, per exemple, una persona que «faci xous de nit i sigui home de dia», una cosa que va fer emprenyar més a José María: «Crec que la ploma és fins i tot graciosa, uns la tenen i d'altres no.Llavors, que tirem pedres contra la nostra pròpia teulada no ho entenc. I em treu de polleguera».Finalment, aquestes paraules del perruquer van ser determinants a 'La decisión final' de tots dos.: «No he sentit 'feeling', una cosa que per a mi és molt important. També t'he vist apagat en certes coses, i ara mateix necessito dinamisme».