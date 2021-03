Antonio Díaz, el Mago Pop: «Que Arnold Schwarzenegger veiés la meva màgia i flipés com un nen va ser increïble»

Antonio Díaz és, sens dubte, un dels mags més importants del món. El conegut Mago Pop ostenta el títol de ser l'artista espanyol que més entrades ha venut en els últims anys i l'il·lusionista europeu més taquiller del món. Unes gestes de rècord que ha aconseguit gràcies a una carrera ascendent amb nombrosos programes a la televisió i un espectacle que ja ha arrasat a Barcelona i Madrid i que ben aviat arribarà a Broadway.

Aquest divendres, 26 de març, Díaz estrena a Netflix 'Magic for humans Spain', un format ple d'humor, celebritats i molta màgia. Per analitzar l'arribada d'aquest format a la plataforma, l'equip de YOTELE ha volgut xerrar amb el català per descobrir tots els secrets del seu nou projecte davant les càmeres i repassar els moments clau de la seva trajectòria professional.



¿Què es trobaran els espectadors a 'Magic for humans Spain'?

És un programa en què hi ha il·lusions que no havia fet mai i que són realment sorprenents. És un format molt fresc i divertit. Els jocs de màgia són un gran atractiu, però també ho són les situacions que hi tenen lloc i que es faci màgia a persones de tot tipus.



¿Quins rostres coneguts s'han atrevit a participar en aquesta ocasió?

Hi ha personatges coneguts, però tots relacionats amb el tema de cada programa. Són entregues temàtiques i giren entorn d'un tema principal. N'hi ha una dedicada al temps, una altra a l'amor, als 'hobbies'... Hi apareixen directors de cine com Paco Plaza o 'influencers' com Cristinini. La part bona del programa és aprofundir en aquests temes a través de la màgia i veure com reaccionen persones de mons molt diferents, com unes monges o uns youtubers.



¿Apostes més per trucs corrents al carrer o grans números?

Hi ha lloc per a les dues màgies. Hi veurem màgia que té a veure amb l'habilitat, amb la tècnica i amb el visual, i també s'hi veuran desafiaments de gran espectacle, com levitacions o teletransportacions molt complicades.



¿Què el diferencia dels teus anteriors programes a Discovery o 'La gran ilusión', també a Netflix?

Principalment, que és un programa d'humor. És on més còmode m'he sentit, on he estat més solt i he sigut més jo. Hi vaig poder fer bromes i xerrar amb la gent. Hi ha molt ritme i molta màgia per minut, però també moltes situacions molt divertides.



Has pogut actuar davant de celebritats internacionals com Stephen Hawking. ¿Quin personatge et va fer especial il·lusió que veiés la teva màgia?

Moltes persones. Fa poc va venir Arnold Schwarzenegger a veure'm i es va convertir en l'ambaixador del meu teatre, el Teatre Victòria a Barcelona. Veure 'terminator' flipant i rient com un nen petit va ser la pera. He pogut fer màgia a persones tan dispars com Victoria Beckham, Neymar o Antonio Banderas. T'adones que la màgia té una cosa que et connecta amb el nen que vam ser.



¿Qui se't resisteix? ¿A qui t'agradaria poder ensenyar algun dels teus trucs?

Em faria molta il·lusió Chris Martin, de Coldplay, perquè la seva música ha acompanyat molta de la meva màgia al llarg de la meva vida. El fet que pogués veure algun dels meus jocs amb la seva banda sonora em faria molta il·lusió. També Michael Phelps, perquè m'agrada molt la natació i és un tio que admiro moltíssim. Dels que ja no hi són, John Lennon et diria.



Sempre has combinat la televisió amb el teu espectacle, 'Nada es imposible'. ¿Per què aquest títol i per què hi dones tant pes al llarg del xou?

Potser és perquè a més de ser il·lusionista, soc optimista, però crec de veritat que res és impossible. Potser, hi ha coses que poden semblar impossibles, però si així ho pensem es fan de veritat impossibles. Ser optimista i pensar que alguna cosa no és impossible és el primer pas perquè no ho sigui, i això embelleix molt la vida. La vida és al·lucinant: que siguem aquí, que no sapiguem què és això i que siguem vius. Això ens demostra que res és impossible, i és acollonant.



¿És una filosofia que t'ha acompanyat durant tota la vida?

Sí, crec que és una cosa que en la meva família i en els meus pares he vist molt. Ser optimista et fa disfrutar més de les coses i tenir menys preocupacions. M'agrada tenir al cap que les coses bones passen i que hi ha ocasions en què acaben succeint. S'ha de ser positiu i pensar que les coses poden passar perquè la vida et dona molts arguments per pensar de forma negativa. Posats a escollir, més val aferrar-se al positiu.



T'has definit en moltes ocasions com un noi tímid que contrasta amb el Mago Pop que es pot veure als teus programes o al teu xou. ¿Per què et passa, aquest 'canvi'?

Crec que com que era tímid de nen i vaig donar per fet que ho seria sempre, vaig buscar un personatge. Al final el Mago Pop és la part extravertida de l'Antonio, la part múrria, enginyosa i divertida. El que faig és amagar la meva timidesa i quan repeteixes molt alguna cosa t'hi acostumes. En moltes ocasions la timidesa és prudència.



En el camp professional, ¿què et queda per fer?

Fa molt poquet, l'estiu passat, havia d'anat a Broadway, però per la pandèmia no va poder ser. Estem mirant dates i en principi serà el 2022. Per als que estimem el teatre és el màxim que ens pot passar. Estic treballant molt per portar-hi el millor espectacle i el millor anglès possible. Tinc moltes ganes i molta il·lusió perquè és el meu gran somni professional.



¿Et fa cert vertigen aquest salt als Estats Units?

Tinc l'oportunitat de conèixer l'espectador americà i sé que és molt variat i molt transversal, però la seva relació amb la màgia és més habitual que a Europa perquè consumeixen moltíssim il·lusionisme. Tinc por perquè és un lloc on tot és més gran i on el 'show business' és impactant, però és per al que he treballat tota la vida. La meva por més gran és que es puguin produir coses externes, com temes de salut o el que ha passat amb el coronavirus.



Tota la vida has estat vinculat al món de la màgia i hauràs viscut moments molt bons i d'altres no tant. ¿Quina ha sigut la teva millor experiència? ¿I el moment més dur?

Un dia molt important per mi va ser conèixer Stephen Hawking i poder fer-li màgia. Per mi, que soc un amant de l'astronomia i de la ciència va ser un somni. Va ser per a un format de Discovery Channel que es va veure a 180 països i en molts va tenir molt èxit. Aquest programa em va canviar la vida.

El moment més dur de la meva carrera va ser amb 18 anys, quan vaig estar molt temps treballant per aconseguir fer màgia en un teatre i hi va haver una actuació a la qual no va venir a veure'm ningú. Va ser especialment dur estar preparant-lo i muntant-lo i que no hi hagués ningú quan anava a començar. Aquell dia vaig aprendre que no necessitava un teatre, el que necessitava era públic, i vaig començar a treballar la meva marca. Quan ho recupero penso que aquell dia ho vaig passar molt malament.



Des de la teva situació actual, amb un espectacle d'èxit i a punt d'estrenar un programa a Netflix, ¿què li diries a aquest Antonio de 18 anys al qual no va anar a veure'l ningú al teatre?

Li diria que disfrutés del camí. La vida, a tots, ens dona coses molt boniques i coses molt dures. L'important és valorar el bo que et passa perquè hi ha vegades que t'estan passant coses fantàstiques i no les estàs disfrutant perquè ja estàs preocupat pel següent.