El desig de Rocío a 'First Dates': «Espero que la meva cita arribi amb dues caixes de cerveses»

Hi ha comensals de 'First Dates' que arriben al restaurant amb alguna expectativa. Aquest és el cas de Rocío, una administrativa sevillana de 47 anys, que va expressar el seu desig que la seva cita portés un regal concret: «Espero que el meu cavaller vingui amb el seu cavall i que al llom porti dues caixes de cerveses».

«M'és igual el físic. No m'importa que sigui un home grassonet. A mi, en principi, m'ha d'omplir. L'únic requisit que poso és que no sigui més baix que jo, amb això no puc», va assegurar la dona després de ser rebuda per Carlos Sobera a la porta de l'espai de Cuatro.

Instants després, Rocío va conèixer Antonio, un coordinador de 'call center' sevillà de 52 anys, que es va considerar com «molt divertit i una mica boig» quan conversava amb el presentador: «Vull trobar algú normal dins dels cànons que avui dia busquem. Una persona a qui li agradi sortir de tapes, que sigui coherent...».

«Físicament, m'ha agradat sencera. El que més m'ha agradat de Rocío han sigut els seus ulls. També té una cara bonica», va afirmar el cavaller després de conèixer la seva cita a la barra del restaurant.