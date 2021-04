El Sulayman narra la seva dura història a 'First Dates': «Arribem en pastera sense res i ara soc un espanyol més»

Molts comensals de 'First Dates' tenen històries que mereixen ser conegudes per la seva audiència. Aquest és el cas del Sulayman, un model i estudiant de disseny originari de Gàmbia, que li va explicar a Carlos Sobera com va arribar a Espanya després de posar la seva vida en perill: «Vaig arribar en pastera i vaig créixer a les Canàries»

«Vaig venir amb el meu cosí i un amic íntim del meu cosí, que va morir durant el camí. Nosaltres vam tenir sort perquè vam arribar sense res i ara som dos espanyols més», va continuar explicant Salayman al presentador a la barra de l'espai de Cuatro.

El noi també va explicar com va haver de deixar-ho tot enrere per iniciar una nova vida al nostre país quan amb prou feines tenia tan sols 16 anys: «La meva vida allà era la d'un nen feliç inconscient de la situació econòmica, pots ser feliç sense res... Era el germà gran i vaig haver de prendre la decisió de sortir del país per tal que la família fos feliç perquè ells eren la meva vida».

«Quan vaig arribar a les Canàries, vaig estar un any en un centre de menors. Tenia 16-17 anys i aquella etapa va ser fabulosa i em van tractar molt bé. De fet, segueixo en contacte amb ells avui en dia perquè són com la meva segona família. Hi ha molt bona gent. Vaig sortir d'allí amb un paper que em va permetre poder treballar i tenir una vida millor», va assegurar el noi.

Després del seu testimoni, el Sulayman va conèixer la Justa, una analista de dades de 27 anys, que buscava un home amb un estil similar al d'Aquaman, però en gegant: «Un osset amorós gegantí, gran. M'és igual que sigui grassonet, em mola. Però amb un cor d'or»

«M'ha agradat pel seu estil. La primera impressió és important perquè si no m'entra pels ulls, no hi ha res a fer», va assegurar el Sulayman després de conèixer la Justa, que també va tenir una opinió bona d'ell després de conèixer que vol es fer un forat com a dissenyador: «Mola. M'agrada perquè jo també estic en línia amb això».

Una vegada asseguts a la taula, el cert és que la conversa entre ells va fluir i tots dos van disfrutar d'un sopar bastant distès en què van trobar molts punts en comú. «Com a persona, em va agradar com parla. Ella és un conjunt que m'ha agradat», va afirmar el Sulayman en un total a càmera.

Als minuts finals, els punts que tenien en comú no van ser determinants en 'La decisió final'. El Sulayman sí que va voler tenir una segona cita amb la Justa però ella, en canvi, va preferir marxar sola del restaurant de 'First Dates': «D'entrada, no m'ha entrat pels ulls i jo em deixo portar molt per aquesta sensació»