Aquestes són les estrenes de la setmana que no et pots perdre

A Netflix s'estrena una nova sèrie basada en l'exitosa saga de novel·les de l'escriptora Leigh Bardugo, «Sombra y Hueso», en què la protagonista descobreix que posseeix un poder amb el qual podrà salvar el món. També la sèrie «Fatma», sobre una dona que busca al seu espòs desaparegut i el documental «Héroes del Silencio y Rock & Roll», sobre el grup de música rock, Héroes del Silencio. També s'hi posarà cullerada amb el drama «La última nota», la comèdia «De tonta, nada» i la pel·lícula de terror «La apariencia de las cosas».

Per als més nostàlgics, a HBO arriba «La Historia Interminable», per tornar a recordar les aventures d' Atreyu al regne Fantasia. També estrenarà la segona temporada de «Black Lady Sketch» i el plat fort de la plataforma serà l'esperada quarta temporada de «El cuento de la criada».

A la plataforma Disney+ s'estrena «Raya y el último dragón» i les tres temporades de «Liv y Maddie».

A Amazon Prime arriben dues pel·lícules que van ser nominades als Oscars: «The Artist» un homenatge a les primeres pel·lícules del cinema sonor, explicant la història d'una gran estrella de cinema mut que queda apartada del món de l'actuació amb l'arribada del so. I «La Llegada», en què una experta lingüística és contractada per comunicar-se amb extraterrestres per saber si són una amenaça pels éssers humans. En aquesta plataforma també arriben «Barry Munday», «Harlem Aria», «La comuna» i «The Warlords: los señores de la guerra».

Movistar+ estrena l'última pel·lícula de Christopher Nolan, «Tenet» amb Robert Pattinson i John David Washington que intentaran evitar una Tercera Guerra Mundial a través dels viatges en el temps. I la pel·lícula de terror «La Habitación (The Room)», on una parella es muda a una casa on hi ha una habitació que els hi ofereix tot el que ells demanen.

A la plataforma espanyola, també s'hi emetrà la gala dels Oscars durant la matinada del 25 al 26 d'abril, a partir de les 2 de la matinada.