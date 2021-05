Amor Gastronòmik, el nou programa de TVE Catalunya per trobar parella

TVE Catalunya suma a la seva graella Amor Gastronòmic, un concurs de cites culinari que s'emetrà els dilluns a les 18.15 hores a partir del 10 de maig. Thais Villas serà l'encarregada de presentar aquest programa que permetrà als concursants trobar parella gràcies a les seves qualitats culinàries. En cada episodi tres pretendents intentaran competir per l'amor d'un candidat a través dels plats que li cuinaran. "El candidat s'enamorarà d'un fricandó o d'unes empanades i serà al final del programa quan es veurà si és fiable enamorar-se a través dels dots culinaris d'algú", ha detallat la cap de programes de RTVE Catalunya, Alícia Gómez. "És un programa interessant perquè coneixes gent molt rareta", ha assegurat Villas en clau d'humor.

"Tres plats amaguen el possible amor de la teva vida", explica Villas a la promoció del programa que tindrà una durada de mitja hora i que s'allargarà 13 capítols. La periodista ha explicat que la seva tasca és "fer la introducció dels participants, dels gastronòmics, de les seqüències, acompanyar els programes i comentar com avança cada capítol". Villas ha confessat que li agrada molt el format perquè és "un dating show, una cosa molt diferent" del que fa habitualment. Amb tot, ha assegurat que a ella mai l'han intentat seduir per l'estómac perquè han anat "sobre segur" i l'han portat a restaurants.

Els candidats, que el programa ha batejat com a "gastronomik o gastronòmika", no podran veure la cara dels seus pretendents fins que es decideixin per un dels tres plats. "Cada pretendent cuina els plats a casa seva i quan la gastronòmika es decideix per un d'ells la trobada es fa en un restaurant", ha detallat Gómez tot afegint que "el premi és trobar l'amor".

El moment de la cita serà la primera vegada en què el candidat podrà veure el pretendent. Durant un sopar els dos es podran conèixer una mica i abans de les postres l'equip del programa els demanarà que abandonin la taula per poder-los preguntar i esbrinar com va la cita. Si el candidat vol tornar a quedar, haurà de tornar a entrar al sopar i acabar la cita. En cas contrari, haurà d'abandonar el sopar en aquell moment, i el pretendent tindrà el mateix tracte.

El programa pretén ser desenfadat i divertit i en molts casos els pretendents no en tenen gaire idea de cuinar. Així ho ha explicat Thais Villas tot assegurant en un dels programes una de les concursants diu: "ara aquestes empanades les poso amb oli fins que estiguin negres".

Amor Gastronòmik comptarà amb la col·laboració de diferents cuiners catalans com l'Ada Parellada, els germans Torres, l'exconcursant de MasterChef Sofia Janer o Raül Balam que cuinaran un plat "infal·lible a l'amor".

En el primer programa d'Amor Gastronòmik, tres homes amb grans dots culinaris -o no-, intentaran seduir la Raki, una guàrdia urbana i actriu, amant del sushi i l'esport, que busca una parella més jove amb qui divertir-se.

En aquesta ocasió els cuiners seran: el Joan Marc, un economista foodie de les Terres de l'Ebre; el Pato, un pastisser argentí molt observador, i el Fran, un jove de Calafell que es considera molt tradicional i fan del Son Goku.