Forta caiguda de nous positius al Bages i al Berguedà Tres persones més moren per covid a l’Hospital de Sant Andreu

La pandèmia retrocedeix a totes les comarques de l´àmbit de cobertura de Regió7 en volum de nous positius detectats excepte al Moianès i al Solsonès, on va en direcció contrària.

Les xifres mostren clarament la caiguda dels nous positius a Manresa, el conjunt del Bages i al Berguedà.

A Manresa se´n van detectar 177 la setmana del 17 al 23 de novembre; 227, del 10 al 16 i, 266 del dia 3 al 9 de novembre.

Al Bages es van declarar 319 infectats per coronavirus del 17 al 23; 411, del 10 al 16 i, 485 del 3 al 9.

Al Berguedà hi va haver 62 nous positius del 17 al 23; 100 del 10 al 16 i, 235 del 3 al 9.

En aquesta comarca el risc de rebrot ha anat de baixa fins als 364 punts i s´ha complert tot un cicle retornant a la posició de mitjans octubre, quan es va iniciar l´escalada que va dur la comarca als 2.500 punts de risc de rebrot.

Malgrat les bones notícies, totes les comarques de l´àmbit de cobertura del diari excepte l´Anoia es troben per sobre de la mitjana catalana en risc de rebrot.

Catalunya té una mitjana de risc de rebrot de 234 punts mentre que a Manresa és de 413; al Bages, de 350; al Berguedà de 364; a la Cerdanya, de 490; a l´Alt Urgell, 397. A l´Anoia és de 172.

Mentre els nous positius tendeixen a la baixa, el Moianès va en direcció contrària i els 57 infectats diagnosticats del 17 al 23 de novembre són més que els 48 localitzats la setmana del 10 al 16 i més del doble que els 24 diagnosticats del 3 al 9 de novembre.

Al Solsonès, la darrera setmana hi ha hagut un repunt de casos confirmats. El Solsonès encapçala el rànquing de velocitat de transmissió de les comarques catalanes amb 1,95. A la regió sanitària de la Catalunya central hi ha 22.166 casos confirmats per PCR o tests d´antígens, 124 més en les últimes hores.

La xifra s´eleva a 24.720 si es tenen en compte les altres proves. Des de l´inici de la pandèmia han mort 1.833 persones en aquesta regió, set més que en l´anterior balanç. S´han notificat 34 defuncions entre el 17 i el 23 de novembre, per les 42 de la setmana anterior.

El risc de rebrot ha baixat 27 punts i s´ha situat en 351. La setmana anterior era de 434.

La taxa mitjana de reproducció del virus es manté en 0,91 (la setmana del 10 al 16 de novembre era de 0,79). La taxa de confirmats per PCR o test d´antígens per 100.000 habitants és de 180.

Tres pacients positius de coronavirus van morr ahir a l´Hospital de Sant Andreu de Manresa.

Amb aquestes s´han produït 22 defuncions a causa de la segona onada de l´epidèmia i, 86 des de l´inici de l´emergència sanitària al centre assistencial manresà.

En una setmana són set les morts que s´han produït per covid a Sant Andreu. El degoteig no s´atura, però per trobar tres defuncions comunicades de cop cal retrocedir al dia 15 de novembre.

L´altra cara de la moneda és una nova reducció en el nombre de persones ingressades, que ahir eren 65; dijous, 68; dimecres, 70; dimarts, 79. El dia 19 de novembre hi havia 86 ingressats a les unitats d´aïllament. Això vol dir que en vuit dies el nombre d´ingressats ha minvat en 21 persones.

Ahir, hi havia 65 persones ingressades a les unitats d´aïllament (o en habitacions que han estat aïllades) per covid-19 de l´Hospital de Sant Andreu.

Les dades acumulades a les unitats d´aïllament de l´Hospital de Sant Andreu des del 15 d´octubre són 126 ingressos, 24 altes (5 a residència i 19 a casa), 15 persones que han deixat de donar positiu per presència del virus en el seu organisme i les ja esmentades 22 defuncions.

Cal tenir en compte que l´Hospital de Sant Andreu de Manresa és un centre d´atenció intermèdia que actualment està donant cobertura a l´hospital d´aguts de la comarca, d ela Fundació Althaia, per la qual cosa, una part important de les persones provenen d´aquest centre assistencial. Es tracta, majoritàriament, de malalts crònics complexos i d´edat avançada, per la qual cosa, són perfils molt fràgils.