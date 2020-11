El Guimerà aposta per col·locar llums de Nadal a tot el carrer

Manresa va començar a respirar l'ambient nadalenc ahir a la tarda amb l'encesa de la il·luminació de les festes. En el carrer Guimerà, principal eix comercial de la ciutat, els llums lluïen més que l'any passat, tot i que ahir encara en quedaven per col·locar en alguns dels trams. Els comerciants esperen que amb les festes a tocar i l'encesa de la il·luminació, les vendes s'animin, però temen que les restriccions no permetin fer les celebracions familiars amb normalitat i, per tant, la gent no compri tants regals.

Els comerciants del Guimerà senten la responsabilitat que la imatge del carrer ha de captivar els clients. En ser el principal pols comercial de Manresa, i un dels llocs més concorreguts els dissabtes a la tarda, els comerciants que han sufragat el cost dels llums de Nadal han decidit aquest any tenir una il·luminació uniforme a tot el carrer. El fet que hi hagi grans establiments de marques que no estan dins l'associació de comerciants del carrer i no paguen les despeses del consum elèctric de la decoració exterior va portar l'any passat que els comerciants optessin per instal·lar llums només davant dels aparadors que contribuïen en la campanya. Vist que calia ser més ambiciós, aquest any han preferit posar-ne a tot el carrer.

«Encara falten uns trams per il·luminar. A més, hi haurà com un arc de llums a l'extrem del carrer, al cantó que dona amb la Muralla de Sant Domènec, que encara no hi és. Ens han dit que estarà enllestit en els propers dies», comentava a aquest diari la presidenta de l'Associació de Comerciants del Carrer Guimerà, Neus Uró. Tot i això, la representant dels botiguers afirmava que, malgrat disposar d'una millor il·luminació que l'any passat, «no és impactant perquè el carrer és llarg i ample», i que «si fos un carrer més estret, els vianants tindrien la sensació que està més il·luminat». Els botiguers, però, es conformen amb la decoració lumínica escollida aquest any, i és que Uró afirma que «si contractéssim una il·luminació realment impactant per al carrer costaria el triple».

Un dels principals elements decoratius d'aquesta campanya nadalenca és l'arbre de llum de Crist Rei, on les famílies ahir ja s'hi feien fotos amb el mòbil. Els altres elements decoratius lumínics destacats són els que es col·locaran a la façana dels cèntrics edificis de Can Jorba i la Buresa, tot i que ahir encara no s'hi havien col·locat tots els punts de llum. El mal temps dels darrers dies han endarrerit els treballs per col·locar tota la il·luminació i per aquest motiu ahir, data de la inauguració, encara faltava decorar alguns punts de la ciutat, com la Muralla de Sant Domènec. El fet que els vianants veiessin com s'encenien els llums de Nadal, va fer que molts s'apropessin a la plaça Major per veure il·luminat l'arbre que s'hi ha col·locat.



El sector comercial de la ciutat viu aquesta campanya de Nadal com un moment crucial després d'un any en què la crisi sanitària ha arrossegat molts petits negocis i ha castigat especialment botigues i restaurants. La presidenta de la UBIC, Tània Infante, deia ahir en la inauguració de la il·luminació que totes les entitats comercials s'han sumat en «una campanya de ciutat» i que estan preparant un seguit d'activitats per a unes setmanes en què la promoció del comerç manresà serà de vital importància.

Es tracta d'una campanya estrella «per mantenir viu el comerç», destacava Infante, i va indicar: «Hem de fer que anar de compres a Manresa sigui tota una experiència i la gent tingui ganes de comprar en una any en què les circumstàncies han estat complexes». Els sortejos seran un dels reclams de la campanya i es repartiran deu mil euros en premis.

Tot i les ganes dels comerciants d'iniciar la campanya de Nadal, temen que aquest any les vendes no siguin un revulsiu. La preocupació en si les restriccions impediran celebrar trobades familiars i, per tant, els clients no comprin tants regals com altres anys és palpable. Si la xifra de vendes és insuficient, la situació es complicarà més. «Hi ha gent previsora que ja ha començat a comprar de cara al Nadal, però si no hi ha festes familiars o trobades d'amics serà difícil. La incertesa, però, és total, i no sabem com anirà la campanya», explica la presidenta de l'Associació de Comerciants del Carrer Urgell, Montserrat Abadal. Per la seva banda, el president dels botiguers del carrer del Born, Jordi Morera, es congratulava de l'encesa de les llums, tot i que deia que «la incertesa» és gran i no saben com anirà.