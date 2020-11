La pandèmia frena berguedans i bagencs que viuen a l’estranger de venir per Nadal

A l´Esther Valls li encantaria anar a Avià durant les festes de Nadal perquè la seva família conegui el seu fill, que va néixer fa cinc mesos. Però segurament no serà possible. Viatjar en avió la fa tirar enrere. Tampoc sap si els nadons necessiten una PCR i sorgeixen massa dubtes a l´hora de planificar el viatge. Valls fa vuit anys que exerceix d´infermera a Bristol, al sud-oest d´Anglaterra, i els seus dubtes són compartits per altres berguedans i bagencs que viuen a l´estranger i que, amb molta aflicció, segurament passaran el Nadal sense la família que viu a la Catalunya Central. Vuit berguedans i bagencs que resideixen a altres països han compartit amb Regió7 els seus neguits.

«L´altra opció és anar amb cotxe amb la meva parella i el nen, travessant tot França. Són uns 1.500 quilòmetres conduint i segurament hauríem de parar una o dues nits pel camí. Fer-ho amb un nadó costa molt més i no podem fer moltes hores seguides de cotxe. Ho veig complicat», lamenta aquesta avianesa. L´altre temor és la situació epidemiològica de Catalunya, amb una taxa de contagi alt, i per aquest motiu considera que aventurar-se a veure la seva família al Berguedà «és arriscat». De fet, té bastant coll avall que no viatjarà, i per aquest motiu encara no ha mirat els preus dels avions ni de les proves PCR, necessàries per aterrar a Barcelona. A Bristol actualment hi ha els bars i els restaurants tancats fins al dia 2 de desembre, fins quan duren les restriccions de l´actual confinament al Regne Unit.

Els berguedans Gemma Comellas i Ramon Calderer viuen a la ciutat nord-americana de Seatlle. La parella va aterrar fa 13 anys als Estats Units per fer el doctorat i hi han acabat desenvolupant les seves carreres professionals. Calderer és enginyer de software a Facebook i Comellas és científica de dades a Amazon. «Tot i que ens encantaria poder veure la família i celebrar el Nadal amb ells, aquest any ho haurem de fer virtualment. N´hem parlat, però considerant la magnitud de la crisi, creiem que el més assenyat és celebrar-ho a distància i no assumir més riscos, ni fer més difícil el dia a dia de tots», explica Comellas. Venir a Catalunya representa agafar dos avions per a l´anada i dos per a la tornada. Això suposa «augmentar el risc de contagi», i a més els caldria fer una quarantena a Catalunya i a la tornada als Estats Units. A part, la parella té dos fills, que haurien de deixar d´anar al col·legi durant setmanes. També suposaria treballar a distància des de Catalunya, amb una diferencia horària de nou hores respecte de les seus de les empreses on treballen.

«Des que va començar la pandèmia hem vist i parlat diàriament amb la nostra família per la pantalla. Tot i que preferiríem reunir-nos tots en persona, la tecnologia ha fet que les videoconferències siguin més amenes, especialment per als menuts. Al llarg d´aquests mesos ja hem fet virtualment amb la família o amics diverses celebracions, com aniversaris, festes o actes per recordar persones que malauradament ens han deixat durant aquests mesos. Per tant, el Nadal no serà gaire diferent», afegeix la científica berguedana. El 25 de desembre segurament aniran a passar el matí a la neu i l´hora de dinar es connectaran per celebrar-ho amb la família. El darrer cop que van anar a Berga va ser per les festes nadalenques de l´any passat.

El gironellenc Ricard Torra i la berguedana Marta Martínez, que viuen a la ciutat alemanya de Munic, sí que han planificat venir per Nadal al Berguedà a veure la família i els amics. «Ja hem comprat els bitllets de l´avió i l´únic requisit que hi ha per aterrar a Barcelona és mostrar una PCR feta tres dies abans de viatjar i que, evidentment, sigui negativa. Si no, encara que tinguis el DNI espanyol no et deixen entrar a l´Estat i t´arrisques a una multa. Tot i que també es pot entrar a l´Estat espanyol en cotxe sense que demanin proves. Són les incongruències en temps de covid», remarca el gironellenc. Torra treballa com a Postdoc a la Ludwig-Maximilians-Universität gràcies a una beca i Martínez treballa i estudia en temes vinculats a la fiscalitat internacional.

«En principi veurem la família, però si la situació empitjorés, jo prefereixo veure´ls el febrer bé, abans que posar en risc la salut d´algú o la nostra», avisa. Tot i que s´han cancel·lat línies aèries, el preu dels vols no suposa un obstacle, en principi, perquè s´han abaratit. La parella va poder aterrar el mes d´agost a Catalunya i hi van passar les vacances. Les PCR són gratuïtes i simplement s´han inscrit en un centre sanitari públic perquè els les facin.

El manresà Marc Vila va marxar a viure a Irlanda fa un parell de setmanes sabent, amb aquest curt període de temps, que aquest Nadal no estaria amb la família. «Jo puc explicar la inversa. En arribar vaig haver de fer una quarantena de dues setmanes, que ja estic acabant, i dimarts ja començo a treballar. En tot cas, no ha estat un confinament domiciliari i he pogut sortir al carrer i fer esport, sempre que no me n´anés a més de cinc quilòmetres de casa», afegeix. Té clar que aquest Nadal, en no poder estar amb la família i els amics, «serà dur», però ja hi va aterrar mentalitzat que aquestes festes serien així. Els dies assenyalats té previst sopar amb joves amb la mateixa situació, que tinguin la família lluny.

Arnau Obradors, de Navàs, tenia els bitllets comprats per venir a veure la família aquest Nadal, però, malgrat tot, finalment no hi viatjarà. Li van cancel·lar els vols. Aquest geòleg navassenc fa vuit anys que va marxar de Catalunya, i després d´una estada de cinc anys a Irlanda, on va fer un doctorat, en fa tres que viu a la ciutat noruega de Bergen.

«Des de l´estiu tenia la intenció de venir per Nadal, però fa un mes que em van anul·lar els vols i l´alternativa que em donaven era viatjar passat el febrer. Hauria pogut provar amb altres companyies aèries, però ja sé que aquesta jugada no surt bé», afirma. També es va plantejar llogar un cotxe i recórrer conduint els més de 2.900 quilòmetre de recorregut, però per experiències prèvies sap que és feixuc i no li ve gens de gust. «M´hauria agradat molt anar-hi, però és complicat i arriscat i, a més, no vull agafar el coronavirus i tampoc contagiar-lo a la família», lamenta Obradors. Va ser a Catalunya el juliol, quan la situació va millorar i el risc de contagi va baixar. «Hi vaig estar tres setmanes, després de canviar vint cops de vol. Si visqués al Regne Unit, segur que ho tindria més fàcil per viatjar, però a Noruega no hi ha tantes opcions per viatjar en avió», explica.

El seu cosí, el també navassenc Oriol Obradors, tampoc viatjarà a Catalunya per les festes nadalenques. Ell viu amb la seva parella a prop de Cambridge i exerceix de veterinari de cavalls. «No ens queden gaires dies de vacances per organitzar un viatge, però, a més, no volem agafar un avió. Queda l´opció d´anar-hi en cotxe, però tampoc volem travessar tot França i haver de passar tots els controls i, finalment, fer la quarantena», explica. Obradors, que va visitar la família el gener, tenia previst fer diversos viatges a Catalunya, però amb la pandèmia ha estat impossible i no li han retornat els diners que es va gastar en comprar els bitllets. Ha estat una mala experiència per a Obradors, i per aquest motiu no es vol arriscar a comprar vols davant la possibilitat que hi pugui perdre els diners. «El Nadal serà dur, però espero que aquesta situació sigui temporal», diu esperançat.