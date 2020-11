El Solsonès torna a ser la comarca on el coronavirus avança més ràpid

L´índex de rebrot ha baixat a totes les comarques de l´àmbit de Regió7 amb l´excepció del Solsonès, on el risc ha augmentat i a més torna a ser, tal com passava divendres, la comarca catalana amb una velocitat de contagi més ràpida. El Moianès, en canvi, és ara la segona comarca on aquesta velocitat és més lenta.

En concret, i després de l´actualització d´ahir, el Solsonès té una velocitat de transmissió (Rt) de 2,20. Això significa que per cada 10 contagiats es contagien 22 persones. En l´actualització de dissabte, aquesta velocitat era de 2,01. Quan aquesta xifra és superior a 1 significa que la xifra de nous positius està creixent. Ara mateix, la situació del Solsonès contrasta amb la de la resta de comarques centrals on el virus va a la baixa. A més, a Catalunya, el Solsonès és l´única comarca, juntament amb la Terra Alta i l´Alta Ribagorça, on la xifra està per sobre dels dos. Al Solsonès, del 19 al 25 de novembre s´han confirmat 32 positius, enfront dels 18 de la setmana anterior. Pel que fa al risc de rebrot, aquest també ha crescut i ara és de 833 punts, enfront dels 776 de dissabte.

Gairebé a l´extrem oposat del Solsonès se situa el Moianès, que amb una Rt de 0,61 és la segona comarca catalana on la velocitat de transmissió és més baixa. Només està superada pel Baix Penedès, que té un Rt de 0,59. Pel que fa al risc de rebrot, al Moianès aquest índex és ara de 408 punts, amb 26 positius confirmats en l´última setmana de què hi ha dades.

Pel que fa a les altres comarques, al Bages, en l´última actualització, el risc de rebrot era de 294 punts, i la velocitat de transmissió, de 0,82, mentre que el dia abans les xifres eren de 319 i 0,86, respectivament. A Manresa, el risc de rebrot és més alt que a la comarca, 346 punts, però l´Rt és més baix, de 0,77, amb 139 positius confirmats entre el 19 i 25 de novembre.

Al Berguedà, segons les dades publicades ahir per Salut, ara l´índex de rebrot és de 234 punts, 48 menys que dissabte, mentre que la velocitat de transmissió és de 0,71, nou centèsimes menys que 24 hores abans. Pel que fa a positius confirmats, hi ha hagut un descens molt important en les dues darreres setmanes, ja que del 19 al 25 de novembre se n´han confirmat 39, enfront dels 88 de la setmana anterior i dels 185 positius que hi va haver del 5 a l´11 de novembre.

A la Cerdanya el risc de rebrot també ha baixat en les últimes 24 hores i se situa en els 441 punts, malgrat que la velocitat de transmissió ha repuntat de 0,93 a 0,97.

A l´Anoia, aquesta velocitat és ara de 0,75 punts, enfront del 0,81 de dissabte, mentre que l´índex de rebrot ha baixat de 144 punts a 130. A Igualada, el risc de rebrot és més alt que el del conjunt comarcal, amb 197 punts, i també passa el mateix amb l´Rt, que a la capital anoienca se situa en el 0,81.