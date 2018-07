UManresa-FUB fa una donació de 1.068 criptomonedes per al projecte de l'Hospital de Dia d'Oncologia d'Althaia

El grau en ADE de la Facultat de Ciències Socials del campus Manresa de la UVic-UCC farà lliurament de 1.068 croats, la criptomoneda catalana, a la Fundació Althaia perquè es destinin al projecte de l'Hospital de Dia d'Oncologia. Les criptomonedes que s'aportaran al projecte es van minar durant la Jornada de Portes Obertes a la institució, que es va dur a terme el passat 21 d'abril.

Durant tot el matí es van dur a terme tallers de com produir croats que van anar a càrrec de personal del departament de Sistemes de la institució amb la col·laboració de Control Group i pels que van passar una vintena de persones. A tots ells, persones interessades en els estudis d'ADE, se'ls va fer lliurament d'un moneder amb croats perquè poguessin continuar provant de minar-ne a casa. Els estudis d'ADE s'han implicat en la difusió de la criptomoneda catalana. Abans d'aquests tallers ja es va dur a terme una xerrada amb l'ambaixador del croat, Gerard Duelo, durant la qual també es va fer una donació per al projecte d'Althaia.

El nou Hospital de dia d'Oncologia i Hematologia s'ubicarà a la planta 0 de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i donarà servei a la població de referència d'Althaia, que és de prop de 260.000 habitants de les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i Cerdanya. El futur Hospital de dia permetrà incrementar els espais per tal que els pacients afrontin el tractament de la malaltia en un entorn de més confort i calidesa. Així, es passaran dels 231 metres quadrats actuals de superfície a 824 metres quadrats, cosa que significa que cada pacient disposarà de 31 metres quadrats enfront els 9 actuals. El nou hospital, a més, disposarà de llum natural, d'espais més amplis amb major calidesa i confort; de zones que facilitin tant la interacció entre usuaris quan ells ho desitgin com la intimitat quan ho necessitin, i s'augmentarà el nombre de llits per a malalts, passant dels 8 llits i 12 butaques actuals a 10 llits i 19 butaques.