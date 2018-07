Alumnes d'Educació Infantil d'UManresa-FUB presenten accions que han fet per millorar la comunitat

82 alumnes del Grau en Mestre d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa presentaran el proper divendres, 25 de maig, les propostes educatives que han elaborat durant el curs en benefici d'entitats, institucions, col·lectius i equipaments del territori. Les propostes han estat elaborades en el marc de les anomenades "accions integradores", una activitat inclosa dins el programa dels estudis que vol fomentar les actituds pro-socials en els alumnes i connectar la seva formació com a mestres amb les necessitats de l'entorn. La presentació es farà al nou espai matern-infanto-juvenil Francesc d'Assís, un espai al Convent de Santa Clara de Manresa que s'obre a famílies amb infants i joves en risc d'exclusió social en el marc del projecte Invulnerables. L'acte començarà a les 16.30h amb una fira de les propostes elaborades per les estudiants d'Educació, la presentació de l'espai familiar i una conferència a càrrec del psicòleg i educador, Jaume Funes, titulada "Quan la comunitat construeix oportunitats per a la infància". L'acte es clourà amb l'actuació de les corals de les Escodines i de la FUB.

Les accions formatives s'han incorporat als estudis de Grau en Educació Infantil de aquest curs 2017-2018. Hi han participat 82 alumnes, distribuïts en grups, que han desenvolupat projectes i activitats en 21 entitats, escoles o institucions. Els grups d'alumnes que hi han treballat estan formats per estudiants de primer, segon i tercer curs del grau. La introducció d'aquestes accions al programa persegueix que els estudiants impulsin accions en benefici del territori que tinguin sentit i que tinguin utilitat al territori. D'aquesta manera, l'entorn es pot beneficiar del potencial de les estudiants i el coneixement que genera la universitat.

Durant el treball que han hagut de fer, l'alumnat ha hagut de treballar aspectes com el compromís, la responsabilitat, la capacitat d'entesa, les inquietuds culturals, l'autonomia, la interdisciplinarietat, la curiositat i el rigor. De forma més específica, aquesta nova activitat pretén que l'alumnat aprengui a analitzar i a reflexionar i que la seva acció posi en valor la funció dels mestres en relació amb la comunitat educativa, la societat en general i la cultura. Una altra competència que es persegueix amb les accions integradores és que l'alumnat aprengui a actuar en contextos de diversitat i inclusió, col·laborant amb les famílies i altres professionals i aplicant estratègies i recursos que redueixin les barreres cap a l'aprenentatge i que promoguin el desenvolupament individual.