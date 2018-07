UManresa vol contribuir a la professionalització de la gestió esportiva amb el nou CFGS de tècnic en Administració i Finances

La gestió econòmica de club i associacions esportius és un dels temes que més preocupa aquestes entitats. Així ho va constatar un estudi promogut per l´Observatori Català de l´Esport de l´any 2016. A més de la preocupació per les finances, la qüestió administrativa va passar per davant de temes com les instal·lacions esportives o els esportistes, que fins llavors havien estat els motius de neguit més habituals als clubs esportius. Les noves normatives que regulen la gestió d'aquestes entitats fan que cada vegada sigui més necessària una formació de les persones que estan al capdavant.

Conscient d´aquesta nova realitat, el Campus Professional d´UManresa ha dissenyat un cicle formatiu de grau superior de tècnic en administració i finances especialitzat en la gestió d´entitats esportives que es començarà a impartir el curs 2018-2019. Per donar a conèixer aquesta nova oferta, aquest dijous, 31 de maig, se celebrarà la taula rodona titulada "La gestió esportiva no està en joc", que es farà a les 19h, a la Sala d´actes de la FUB2. En la taula rodona hi participaran esportistes que combinen la pràctica esportiva amb la gestió. Hi seran el president del Club Natació Terrassa, el gerent del Bàsquet Manresa, Carles Sixto, la cap de servei de l´Ajuntament de Manresa, Sílvia Saura, i el gerent del Nat´s, Albert Canal. Tots ells posaran sobre la taula els reptes que han d´afrontar les persones que estan al capdavant de l´administració i la gestió d´una entitat esportiva i com una formació adequada pot ajudar a afrontar-los millorant la gestió d´aquestes entitats.