Estudiants de Vilafant, Manresa i Figueres guanyen els Premis UManresa a treballs de recerca de Batxillerat

Sara Cousillas de l'Institut Vilafant, Shalana Rodríguez de l'Institut Pius Font i Quer de Manresa i Laura Macau de l'Institut Ramon Muntaner de Figueres han estat els guanyadors de la dissetena edició dels Premis UManresa a treballs de recerca de batxillerat, que s'han lliurat aquest dimarts a la sala d'actes de la institució universitària. A més d'aquests premis s'han concedit tres accèssits que han estat per al treball col·lectiu de Carla Castro, Marta Garcia i Naia Almirall de l'Institut El Castell d'Esparreguera, Marina Bover de l'IES Ramon Turró i Darder de Malgrat de Mar i Paula Gutiérrez de l'Institut Pius Font i Quer.

L'acte de lliurament dels premis ha inclòs una xerrada del comunicador, il·lusionador i provocador Enric Bastardas sobre com viure d'allò que t'apassiona. Aquest any s'han presentat un total de 63 treballs a la convocatòria. Els premis estan dotats amb 700 euros i amb la docència gratuïta per a un primer curs de qualsevol de les titulacions de grau que s'imparteixen a UManresa, mentre que els accèssits són de 300 euros. El premi també inclou un reconeixement als instituts dels quals procedeixen els alumnes guanyadors que consisteix en una dotació econòmica de 150 euros. Els treballs estan patrocinats per Catalana Occident, Control Group i la Facultat de Ciències Socials d'UManresa-FUB.

Dels 63 treballs rebuts aquest any, 29 han participat en la modalitat de treballs de ciències de la Salut. El treball guanyador en aquesta modalitat, de Sara Cousillas, de l'Institut Vilafant, es titula "La poma: medicina del futur", del qual el jurat n'ha valorat la motivació, l'originalitat, la metodologia científica i la qualitat i quantitat de bibliografia emprada. L'accèssit ha estat per al treball titulat "Epidemiologia de les lesions esportives", de Carla Castro, Marta Garcia i Naia Almirall de l'Institut El Castell d'Esparreguera.

Pel que fa a la modalitat de treballs relacionats amb l'Educació, el treball guanyador es titula "Les nostres històries" i és de Shalana Rodríguez de l'Institut Pius Font i Quer de Manresa. El jurat n'ha valorat la voluntat investigadora partint d'un procés introspectiu que planteja reflexions a partir de les vivències pròpies sobre el procés d'adopció. L'accèssit ha estat per al treball "Les escoles dels nostres avis: diario general de classe", de Marina Bover, de l'IES Ramon Turró i Darder de Malgrat de Mar. El jurat ha volgut també fer una menció especial per al treball de David Valldeperes, de La Salle Manlleu, titulat "El bilingüisme: molt més que parlar dues llengües".

Finalment, pel que fa a la modalitat d'Economia i empresa, el primer premi ha reconegut el treball de Laura Macau, de l'Institut Ramon Muntaner de Figueres, titulat "Mas Macau, un nou allotjament rural". Aquest treball analitza la viabilitat econòmica de la transformació d'una masia familiar en allotjament rural. L'accèssit ha estat per a Paula Gutiérrez de l'Institut Pius Font i Quer pel treball "Torcidos Ibéricos, S.A.: Estudi sobre les repercussions econòmiques i socials a Castellbell i el Vilar de la fàbrica tèxtil".

L'acte ha comptat amb la presència de la regidora d'Universitats de l'Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich, de la vicerectora del Campus Manresa, Sílvia Mas, el director d'Innovació i Recerca d'UManresa, Xavier Gironès, i de Daniel Concepción i Josep Obiols en representació de les empreses patrocinadores dels premis. Mas ha felicitat tots els alumnes per haver arribat fins al premi, ha agraït el suport dels patrocinadors i el treball del jurat i ha destacat la importància que té la celebració d'aquest acte, que "enllaça amb l'objectiu de la universitat de fer avançar el coneixement". Segons Mas, els treballs d'aquests estudiants són una "bona llavor" per afrontar els reptes del futur. Per aquest motiu ha encoratjat tots els participants a "no perdre la curiositat i les ganes d'aprendre i a mantenir viva la il·lusió". De la seva banda, la regidora d'Universitats ha expressat el seu reconeixement a tots els guanyadors i ha fet una reivindicació de la confiança cap als joves, "que són persones de present i de futur".

El conferenciant d'aquesta edició ha estat l'il·lusionador, comunicador i provocador Enric Bastardas, que ha parlat de la necessitat de descobrir el talent que tothom duu dins, de preparar-se per al fracàs, de tenir vocació, actitud i de saber aprofitar les oportunitats. Bastardas s'ha referit també a la necessitat de guiar-se més per la intuïció, d'aprofitar la creativitat que tots portem dins i de no confiar la sort a ella mateixa, sinó de sustentar-la en una barreja d'actitud, intuïció i esforç. Segons Bastardas, "només tenim una vida. Tot el que no facis ara, quedarà per fer".