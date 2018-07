Èxit de la V Jornada de la Salut dels músics i les arts escèniques

L'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) ha acollit amb èxit de participació la cinquena Jornada de la Salut dels Músics, activitat organitzada de manera conjunta per Mútua Intercomarcal, UManresa-FUB, el Taller de Músics i l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). Després dels parlaments de benvinguda de Josep Borràs (director de l'ESMUC), Valentí Martínez (director general de la Fundació Universitària del Bages) i Enric González (director general de la Mútua Intercomarcal) el programa va començar amb la sessió de Jonathan Camps, professor de l'ESMUC i encarregat d'impartir el primer taller amb 'Introducció a l'entrenament del ninja per combatre la por escènica'.

Als parlaments inicials es va remarcar la importància de la jornada a l'hora de «conscienciar i donar eines als músics i els professionals de les arts escèniques per millorar la seva salut laboral», tal com va assegurar el director de l'ESMUC, Josep Borràs, i d'apostar per «la prevenció» de la salut dels professionals, en paraules d'Enric González, director general de la Mútua Intercomarcal. González també va recordar la creació de l'OPAM (Observatori per a la Prevenció Auditiva dels Músics) com a prova d'aquest interès. La introducció al taller va concloure celebrant l'èxit de participació en la Jornada, que ha tingut lloc per segon cop a Barcelona, després de la realitzada l'any passat a la seu del Taller de Músics.

Entrenament ninja

La 'Introducció a l'entrenament del ninja per combatre la por escènica' va ser el primer dels tallers de la jornada. Recolzant-se parcialment en experiències pròpies, el professor i contrabaixista Jonathan Camps va donar consells per superar aquesta por escènica, a la que va voler normalitzar recordant que «totes les espècies causen por, i el més valent és aquell que planta cara a les seves pors».

Acústica de recintes per a usuaris

Més teòric va ser el taller d'Enric Guaus 'Acústica de recintes a nivell d'usuaris'. La sessió va portar a reflexionar sobre les virtuts d'una correcta adequació acústica de l'espai domèstic destinat a l'assaig musical. Professor de l'ESMUC i membre del Grup de Recerca Investigació i Creació Musicals, Guaus va plantejar una sessió de caràcter didàctic, mostrant el viatge de les ones sonores per escenificar la capacitat d'absorció sonora de l'espai d'assaig. El marcat sentit didàctic del taller va trobar un precís punt d'equilibri entre la teoria i la pràctica, amb el propòsit de donar eines per millorar el nostre entorn de treball.

Por i ansietat

Superada la primera fase de la jornada, Betlem Gomila va convertir l'aula en una petita àgora oberta, amb el propòsit de cercar i trobar sentiments com la por o l'ansietat, dues realitats de l'existència humana, a les que cal dinamitzar fins a convertir-les en vivències favorables i positives. Convertir aquest patiment en goig a través de l'exploració interior va ser una de les constants del seu taller, on es va reivindicar «el tarannà humà de l'artista» per sobre del component artístic.

Equilibri emocional

Si Gomila va plantejar aquesta recerca interior com a punt d'inflexió, Natxo Tarrés i Santi Serratosa van aprofundir aquests plantejaments des de posicionaments diferents. Serratosa ho va fer a partir de la percussió-corporal com a catalitzador d'emocions, una sessió pràctica que es va fer curta i que va generar una notable empatia amb els assistents, mentre que el músic i activista social Natxo Tarrés va aprofundir amb els silencis i la projecció dels sentiments a partir del discurs interior per trobar l'equilibri emocional amb què superar la por escènica, reunint als participants dels tallers en cercle, jugant amb els silencis i les reflexions interiors.