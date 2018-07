La primera promoció d'alumnes d'UniversiMÉS completa el seu pas per la universitat en una iniciativa pionera per a persones amb discapacitat intel·lectual

La primera promoció d'alumnes d'UniversiMÉS completa el seu pas per la universitat en una iniciativa pionera per a persones amb discapacitat intel·lectual UManresa- FUB

Les vint persones que han participat en el primer programa universitari de l´Estat espanyol adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual han completat els dos anys acadèmics aquest mes de juny. UniversiMÉS, que ha estat iniciativa d´Ampans, UManresa-Fundació Universitària del Bages, BBVA CX i la Fundació Antigues Caixes Catalanes, va néixer amb l´objectiu d´ajudar aquestes persones a ampliar els seus coneixements econòmics, culturals i socials. Aquesta primera promoció ha rebut aquest dimarts, 26 de juny, un diploma acreditatiu de la formació rebuda durant un acte que s´ha fet a la sala d´actes d´UManresa. A l´acte també hi han assistit els 20 nous alumnes que s´han incorporat al programa aquest curs 2017-2018 i que continuaran el curs que ve. A aquests nous vint alumnes se´ls ha lliurat un certificat. Les entitats i institucions impulsores del programa han acomiadat aquesta primera promoció amb el convenciment que el seu pas per la universitat haurà servit per incentivar l´hàbit de la formació en aquestes vint persones i amb l´esperança que a partir d´ara continuïn motivats per formar-se i aprendre.

Ja fa un any que totes les entitats, institucions i empreses impulsores d´aquesta iniciativa pionera van decidir consolidar, donar continuïtat i fer créixer aquest programa pels beneficis que havia comportat tant en els alumnes com en tot el seu entorn. El balanç que es va fer en aquell moment es va traduir en un nou compromís econòmic de BBVA CX i la Fundació Antigues Caixes Catalanes per permetre ampliar el nombre de places i passar de les 20 inicials a les 40. Per això, a partir de setembre, als 20 alumnes que faran segon curs se n´hi sumaran una vintena més que iniciaran el programa universitari.

La lliçó de comiat als alumnes d´aquesta primera promoció ha anat a càrrec del periodista i director del programa 30 minuts, Carles Solà, que ha parlat del dret a la informació i de la necessitat que tothom faci un exercici de contrast de la veracitat de l´allau de notícies que ens arriben tant a través dels mitjans com de les xarxes socials. Solà ha definit el programa UniversiMÉS com "la primera pedra de la universitat que inclou a tothom". Un cop finalitzada la lliçó, els alumnes Gisela Palà, Meritxell Garcia i Oriol Alabern han fet uns parlaments en nom de tota la promoció. Tots tres han coincidit en la gran oportunitat que ha suposat per a ells formar part de la "gran família" de la universitat i en la satisfacció d´haver pogut fer realitat "el somni" d´estudiar a la universitat. Alhora han agraït als patrocinadors del programa, BBVA CX i la Fundació Antigues Caixes Catalanes, l´aportació econòmica que ha fet possible UniversiMÉS, una iniciativa que creuen que s´hauria d´ampliar a altres universitats.



Continuïtat garantida

Com ja van fer l´any passat durant l´acte de cloenda del primer curs, les entitats i institucions implicades en el programa han anunciat la continuïtat de la seva aportació per mantenir el programa i oferir aquesta oportunitat a més persones que vulguin incorporar-s´hi. Ho han fet el patró de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, Joan Badia, i el director territorial de BBVA CX, Xavier Llinares, que ha assegurat que l´exemple dels alumnes "és una gran lliçó de constància, il·lusió, dedicació i capacitat d´adaptació". Tant Badia com Llinares han animat els alumnes que han acabat el programa a continuar aprenent i a mantenir la curiositat.

Com els alumnes, Sebastià Catllà, president d´Ampans, ha agraït a les entitats el seu suport econòmic i als alumnes els ha elogiat la motivació d´aprendre cada dia. Finalment, Valentí Martínez, director general de la Fundació Universitària del Bages, ha dit que UniversiMÉS és un programa que expressa clarament la voluntat de la institució de ser fidel i "recollir tota la diversitat de la societat".



Canvis de cara al curs que ve

La posada en funcionament d´aquest programa ha tingut un impacte positiu tant en l´alumnat com en l´entorn. Per als alumnes ha representat un increment de l´autoestima, de motivació i de seguretat i pel que fa a l´entorn, les persones més properes han après a confiar més en les capacitats d´aquests estudiants. Els beneficis han arribat també a la universitat, amb un enriquiment de la comunitat universitària.

Un cop completat aquest segon curs, les coordinadores del programa, Laia Cladellas i Cristina Llohis, han destacat de nou l´elevat grau de motivació de l´alumnat, així com la seva implicació i la capacitat d´adaptar-se als canvis, com els que es produeixen cada trimestre amb el relleu en el professorat, que aquest any ha estat format per Marta Tiñena, Jordi Conca, David Sanclimens, Natxo Tarrés, Joan Villaplana, Jordi Rojas, Marc Bernadich i Gemma Prat.

De cara a la propera edició, les classes tornaran a ser quinzenals enlloc de setmanals, ja que s´ha valorat que és la freqüència més adequada perquè l´alumnat pugui assentar els coneixements. La durada de les sessions serà de tres hores amb una pausa de trenta minuts. La intenció de les coordinadores del programa és que es torni a recuperar el programa de mentoria en el qual van participar alumnes universitaris durant la primera edició, especialment per fer l´acompanyament dels alumnes que s´incorporen per primer cop al programa i que coneixen menys l´entorn universitari.