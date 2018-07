El Centre Internacional de Formació Contínua d'UManresa tanca el curs 2017-2018 amb 340 alumnes

El Centre Internacional de Formació Contínua del campus Manresa de la UVic-UCC ha tancat aquest dijous, 5 de juliol, el curs 2017-2018 amb un acte de postgraduació que ha comptat amb una lliçó de comiat sobre pensament creatiu i storytelling a càrrec d'Ivan Tapia, director de Cocolisto. Tapia ha fet jugar els assistents a un joc cooperatiu basat en la necessitat de prestar atenció a les coses. 340 persones han participat en les 19 activitats formatives de màster i postgrau impulsades directament per la universitat o en col·laboració amb altres institucions.

L'acte, que ha aplegat més de 200 persones, ha servit per reconèixer l'esforç de professionals que han volgut afegir un plus a la seva formació i especialització amb els màsters i postgraus oficials i propis d'UManresa i amb programes impartits per tercers i acreditats per la universitat. En la postgraduació s'han lliurat els títols corresponents als 27 alumnes de les dues edicions del Màster Universitari en Metodologia de la Simulació, el primer oficial d'UManresa. També als 180 alumnes dels màsters en Neuroeducació, Cirurgia Podològica de l'Avantpeu, Emergències Extrahospitalàries, Infermeria d'anestèsia i Reeducació del Sòl Pelvià.

L'acte també ha servit per lliurar els títols als 36 alumnes dels dos postgraus que s'han posat en marxa aquest curs: Atenció domiciliària integral i integrada a persones a final de la vida i Lideratge, Habilitats Directives i desenvolupament directiu en organitzacions de Salut. Paral·lelament i aprofitant l'acte s'han lliurat els títols als participants en Màsters i postgraus acreditats per UManresa, com els de Life coacning i executive and business coaching, impartits per Fundares.

Durant aquest curs, el campus Manresa del CIFC ha impulsat i/o reconegut programes de postgrau en altres àrees geogràfiques, alguns en col·laboració amb altres institucions, que han celebrat o celebraran el seu propi acte de lliurament de diplomes. Així, l'acte de postgraduació d'aquest dijous, no ha comptat amb la presència de l'alumnat del MBA Granollers, del Màster en motricitat orofacial que finalitzarà el mes d'octubre ni el del d'Emergències Extrahospitalàries que es va impartir a les Balears. Tampoc els del Postgrau en Gestió Clínica Avançada que s'imparteix amb Unió Consorci Formació i que finalitzarà a inicis de l'any que ve o els postgraus de la Cambra de Comerç de Barcelona, Masters College Barcelona o de Fisiofocus.

A banda de l'alumnat de Màsters i Postgraus, el Centre Internacional de Formació Contínua ha format durant aquest curs 1.340 persones que han participat en programes de curta durada i 665 que han seguit els cursos del Servei d'Idiomes.

Novetats per al proper curs

Una de les principals novetats de cara al proper curs és que creix l'oferta de Màsters universitaris propis amb un Màster en fisioteràpia del sistema musculoesquelètic. Alhora, el MBA que fins ara compartien els campus Vic, Granollers i Manresa de la UVic-UCC, s'impartirà íntegrament al Campus Manresa i s'estrenarà un nou màster propi en neurociència aplicada a la gestió empresarial. Altres novetats són tres postgraus que oferiran especialització en Habilitats directives, en Gestió d'entitats del tercer sector i en Direcció i gestió pública, aquest darrer conjuntament amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.